Calciomercato Milan: l’Inter prepara la contromossa per Frattesi

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Frattesi. Il centrocampista piace anche all’Inter che prepara la contromossa:

come spiega la Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro, complici i tanti soldi arrivati dalla Champions, quest’anno non ha avuto la necessità di cedere entro il 30 giugno, ma adesso per acquistare un calciatore a titolo definitivo in Italia dovrà comunque presentare delle fidejussioni a garanzia dell’operazione. Ecco perché la strada per l’a.d. Marotta, il d.s. Ausilio e il suo vice Baccin è in salita. La soluzione è quella di lavorare su un prestito con diritto di riscatto (abbinato a un gentlemen agreement tra club), inserendo una contropartita tecnica. Su quest’ultima nessun dubbio: si tratta dell’attaccante Mulattieri, 12 gol nell’ultimo campionato di B con il Frosinone. In viale della Liberazione lo valutano 8-9 milioni che vorrebbero contabilizzare subito, nel bilancio 2023-24 con una cessione a titolo definitivo, mentre per Frattesi pagherebbero solo il prestito.