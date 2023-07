Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo. Per il centrocampo piaccciono Musah e Reijnders. C’è una novità

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo. Per il centrocampo piaccciono Musah e Reijnders. C’è una novità:

non sono alternativi. Il Milan vuole prenderli entrambi. Per Reijnders c’è distanza di 5 milioni, ma con il sì del giocatore c’è fiducia che si possa chiudere. Per Musah il Valencia chiede 25 milioni