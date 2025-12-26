Calciomercato Milan, Hugo Souza erede di Maignan! Prima offerta al Corinthians e dialoghi in corso. Ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri, col rinnovo di Maignan ancora in stallo, hanno individuato in Hugo Souza il primo obiettivo per la porta

Il futuro della porta rossonera potrebbe parlare brasiliano. Come riportato da Matteo Moretto nel suo ultimo aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan ha rotto gli indugi per Hugo Souza, estremo difensore del Corinthians. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: stabilire nuovi contatti entro gennaio per bloccare il giocatore in vista di giugno, anticipando una concorrenza che inizia a farsi folta.

Calciomercato Milan, la situazione Maignan: erede cercasi

La mossa su Hugo Souza nasce dalla necessità di tutelarsi di fronte allo stallo per il rinnovo di Mike Maignan.

Nelle ultime ore, il Milan avrebbe già presentato una prima offerta scritta al Corinthians. Sebbene i brasiliani abbiano inizialmente fatto muro per alzare il prezzo, il dialogo resta apertissimo. Valutazione: Il cartellino del gigante classe ’99 (quasi due metri d’altezza) oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro, una cifra considerata accessibile per le casse rossonere.

Chi è Hugo Souza

Reduce da una stagione straripante in Brasile, Souza è stato eletto tra i migliori portieri del Brasileirão 2025, vincendo il Campeão Paulista e la Copa do Brasil. Allegri vede in lui il profilo ideale per atletismo e personalità, doti fondamentali per raccogliere l’eredità di “Magic Mike”.