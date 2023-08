Mercato Milan, UFFICIALE: un altro rossonero passa al Newcastle. Si tratta del giovane Heffernan. Il comunicato del club inglese

Dopo Sandro Tonali, anche un altro rossonero passa al Newcastle: si tratta di Cathal Heffernan. Ecco il comunicato UFFICIALE del club inglese:

«Il 18enne, che gioca principalmente come difensore centrale, ha rappresentato la Repubblica d’Irlanda dal livello under 15 a quello under 18 e ha fatto il suo debutto da senior all’età di 16 anni con il club della sua città natale, il Cork City, nell’ottobre 2021. Il giovane irlandese è poi passato al Milan in prestito per la seconda metà della stagione 2021/22 prima di passare definitivamente a San Siro l’estate successiva. Heffernan si unirà alla seconda serie dello United in vista della trasferta di venerdì della Premier League 2 a Reading e diventerà il secondo acquisto estivo del Newcastle a livello di seconda serie dopo l’arrivo del portiere Reece Byrne (sotto) dal Bohemian FC, squadra della Premier Division della League of Ireland, il mese scorso».