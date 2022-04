Calciomercato Milan: Haller colpo ad effetto? Servono 45 milioni per portarsi a casa il bomber dell’Ajax

Negli ultimi giorni si è fatta strada anche la candidatura del franco-ivoriano Sebastien Haller, capocannoniere dell’Ajax (11 gol in Champions).

Ovviamente quest’obiettivo è molto più costoso (45 milioni) rispetto ad Origi e Scamacca: facile dedurre, allora, che in via Aldo Rossi scelgano di aspettare il cambio della guardia in società per capire sino a quanto si può alzare l’asticella degli investimenti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.