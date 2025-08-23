Calciomercato Milan, servono 28 milioni di euro: l’agente ha un compito

Calciomercato Milan, il club ha dato un compito all’agente del calciatore che potrebbe lasciare i rossoneri

Il mercato dei rossoneri si infiamma con una notizia che potrebbe cambiare gli equilibri dell’attacco: l’imminente arrivo di Victor Boniface, possente attaccante nigeriano, spinge il club a rivedere le proprie strategie per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la società avrebbe dato un mandato preciso all’agente di Santiago Giménez, il talentuoso attaccante messicano arrivato a Milanello lo scorso gennaio, di ascoltare offerte per il suo assistito.

La mossa del Diavolo sembra indicare una chiara volontà di fare cassa, con una richiesta minima fissata a oltre 28 milioni di euro. L’arrivo di Boniface, un centravanti fisico e potente, renderebbe infatti la permanenza di Giménez non più scontata, nonostante il suo innegabile talento. Sebbene il messicano abbia mostrato sprazzi di grande classe e un ottimo istinto per il gol nei suoi primi mesi in Serie A, la sua cessione potrebbe rappresentare una mossa strategica per la società, che reinvestirebbe i fondi ricavati per finanziare altri colpi in entrata o per rinforzare altri reparti del campo.

Questa operazione, se andasse in porto, confermerebbe la filosofia del club meneghino di ottimizzare i costi e massimizzare il valore dei propri giocatori. Il Milan dimostra così di non voler trattenere a tutti i costi un calciatore se arrivano offerte giudicate congrue. Il futuro di Giménez sembra quindi legato a doppio filo all’evoluzione del mercato, con il suo agente che avrà il compito di valutare le proposte che arriveranno nelle prossime settimane.

Tutta l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori è ora rivolta a capire quale sarà la prossima destinazione del giovane attaccante e, soprattutto, a chiudere l’affare Boniface per permettere all’allenatore Massimiliano Allegri di avere a disposizione il nuovo attaccante il prima possibile.