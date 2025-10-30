Calciomercato Milan, attenzione al futuro di Santiago Gimenez: Tare sta valutando il suo possibile sostituto. Le ultimissime notizie

Il futuro di Santiago Gimenez al Milan è appeso a un filo, e le prossime dieci partite tra campionato e coppe saranno decisive per la sua permanenza in rossonero. Il centravanti messicano, arrivato al Diavolo con grandi aspettative dal Feyenoord, non è ancora riuscito a replicare le prestazioni che lo avevano reso uno dei bomber più prolifici d’Europa. Finora, il bilancio di 7 gol in 30 apparizioni totali con la maglia del Milan è giudicato insufficiente, soprattutto in rapporto all’investimento e al ruolo di prima punta titolare in una squadra con ambizioni di vertice.

A Milanello la speranza è che il cosiddetto Bebote possa ritrovare al più presto la verve realizzativa smarrita. La dirigenza, guidata dal DS Igli Tare, osserva la situazione con attenzione ma non può permettersi di restare immobile. Se Gimenez non dovesse dare segnali di ripresa concreti entro il mercato di gennaio, il club è pronto a virare su nuovi obiettivi per rinforzare l’attacco di Massimiliano Allegri.

Uno dei nomi che circola con maggiore insistenza negli uffici di via Aldo Rossi è quello di Joaquin Panichelli. Il 23enne argentino dello Strasburgo sta vivendo una stagione da assoluto protagonista in Ligue 1, dove è già il capocannoniere con ben 9 reti in 10 giornate. Il suo bottino stagionale complessivo conta 10 marcature, tra cui una spettacolare rovesciata in Conference League contro il Jagiellonia, che ha messo in mostra un repertorio tecnico e una vena realizzativa di alto livello. Panichelli, cresciuto nelle giovanili del River Plate, rappresenta il prototipo di attaccante moderno, fisico e con il senso del gol, e la sua valutazione è in rapida ascesa.

Il Milan sa di non essere solo sul talentuoso argentino. Le sue prestazioni hanno naturalmente attirato l’attenzione di numerosi club europei di prima fascia, rendendo l’eventuale trattativa per un suo acquisto particolarmente complessa e costosa. Per ora, il focus resta su Gimenez e sulla sua capacità di reagire in questi due mesi cruciali, ma il nome di Panichelli è un’ombra sempre più concreta sul suo futuro rossonero.