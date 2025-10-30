Calciomercato Milan, annuncio clamoroso: questo titolare potrebbe essere ceduto a gennaio. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La crisi del gol di Santiago Gimenez al Milan non accenna a risolversi, e la pazienza del club e di Massimiliano Allegri sta raggiungendo il limite. Il Bebote, soprannome dell’attaccante messicano, ha un serio e ormai cronico problema con la finalizzazione, che si traduce in un digiuno che ha superato la soglia critica dei 600 minuti. Una striscia negativa eccessivamente lunga per un attaccante arrivato a gennaio per una cifra importante e con il compito specifico di essere il faro offensivo dei rossoneri.

L’attaccante, che in Eredivisie aveva mostrato una media realizzativa eccellente, fatica enormemente a replicare quelle prestazioni in Serie A. La sensazione è che il messicano non riesca a trovare la chiave per uscire da questo vortice negativo che ne sta condizionando il rendimento e, di conseguenza, i risultati del Milan. La squadra, pur creando occasioni, non può permettersi di avere un centravanti così poco incisivo, specialmente in un campionato competitivo come quello italiano.

A mettere nero su bianco la difficile situazione è stata oggi La Gazzetta dello Sport, titolando in modo perentorio: «Gimenez rischia l’addio». Un titolo che riflette l’insofferenza crescente all’interno dell’ambiente rossonero. La dirigenza e il tecnico non possono attendere all’infinito un cambio di rotta che non arriva. Allegri, noto per la sua pragmatica gestione degli uomini, ha necessità di un attaccante che garantisca un apporto costante in termini di reti e prestazioni.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano, il futuro di Gimenez al Milan è ora appeso a un filo sottile. Gli è stato concesso un ultimatum informale: avrà poco più di due mesi a disposizione per sbloccarsi, per invertire la rotta e dimostrare di meritare la maglia rossonera. Il periodo che va da qui alla riapertura del mercato di gennaio sarà cruciale per il messicano. Se Gimenez non dovesse trovare il modo di tornare a segnare con regolarità, il Milan si vedrebbe costretto a prendere in considerazione l’ipotesi di una sua cessione, per liberare un posto da extracomunitario e reinvestire su un profilo più funzionale alle esigenze di Allegri. L’attaccante è ora chiamato a una reazione d’orgoglio e di efficacia per garantirsi il futuro a Milano.