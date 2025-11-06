Calciomercato Milan, cosa aspettarsi dal futuro di Santiago Gimenez? Attualmente filtra questo. Le ultimissime notizie

L’avventura di Santiago Gimenez al Milan è giunta a un momento di svolta. Gli ultimi mesi del centravanti messicano non hanno rispecchiato le attese iniziali, alimentando nel club rossonero la sensazione che il suo futuro dipenda in larga misura da quanto riuscirà a dimostrare da qui alla finestra di mercato di gennaio.

Il rendimento al di sotto delle aspettative, le evidenti difficoltà nel trovare continuità e una fiducia che appare incrinata hanno sollevato più di un interrogativo tra i tifosi e, presumibilmente, anche all’interno della dirigenza, con il DS Tare chiamato a valutare ogni opzione. Ci si chiede: Gimenez può ancora essere il centravanti titolare del Milan di Allegri?

La sosta per le Nazionali arriva forse nel momento più opportuno, presentandosi come una pausa necessaria per riflettere e resettare. In questo periodo, Gimenez non solo dovrà adoperarsi per ritrovare una forma fisica ottimale – in particolare smaltendo completamente i problemi alla caviglia che lo hanno tormentato – ma sarà fondamentale che riesca a ricostruire quella solidità mentale e la tenuta psicologica che sono venute meno. Nelle sue ultime apparizioni, il Bebote è apparso appesantito nelle scelte, meno lucido sotto porta e, soprattutto, meno sereno nel suo approccio alla partita.

Il Milan si aspetta, e pretende, una risposta chiara e convincente dal suo attaccante: un calciatore che torni a incidere, a lottare con la grinta che lo contraddistingueva, ma che soprattutto torni a segnare con regolarità. I prossimi mesi rappresentano un vero e proprio esame, forse il più importante della carriera di Gimenez fino a questo momento, poiché in ballo c’è la sua permanenza in maglia rossonera.