Gimenez Milan, dopo l'infortunio serve la svolta! A gennaio… Le ultime.

Il momento della verità è arrivato per Santiago Gimenez, l’attaccante messicano del Diavolo. Dopo l’acquisto a titolo definitivo dal Feyenoord, le aspettative erano altissime, ma gli ultimi mesi non sono stati all’altezza, sollevando seri interrogativi sulla sua permanenza in rossonero. All’interno del club, la sensazione è che il destino del “Bebote” sia appeso a un filo e dipenderà interamente dal rendimento che saprà garantire da qui alla sessione di calciomercato di gennaio.

Crisi di Rendimento: Cosa non ha funzionato?

Il periodo deludente del centravanti è stato un mix di fattori fisici e mentali. La continuità è mancata e la fiducia – sia sua che dell’ambiente – sembra essersi incrinata. Inevitabilmente, la domanda che circola negli ambienti sportivi è: può Gimenez essere ancora il centravanti titolare del Milan?

La recente sosta per le nazionali è stata vista come una parentesi salvifica, un momento necessario per l’attaccante. Non si tratta solo di riconquistare una forma fisica ottimale, ma di ricostruire la solidità mentale e la tenuta psicologicache lo avevano contraddistinto in Olanda. Recentemente, Gimenez è apparso appesantito nelle scelte, meno lucido sotto porta e, soprattutto, poco sereno in campo. A questo si è aggiunto il problema alla caviglia, una noia fisica che ha influito sul suo stato di grazia.

La Nuova Era: Tare e Allegri chiedono una svolta

Il club rossonero, oggi guidato dalle figure di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo albanese con un passato dirigenziale di successo alla Lazio, e di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato in panchina per rilanciare la squadra, si aspetta una risposta chiara e immediata dal messicano.

Tare e Allegri hanno bisogno di un giocatore che torni a incidere, lottare per la squadra, ma soprattutto a segnare con regolarità. Il progetto tecnico è ambizioso e non ammette rallentamenti. I prossimi mesi non saranno un semplice periodo di rodaggio, ma un vero e proprio esame decisivo nella carriera di Santiago Gimenez. In gioco non c’è soltanto un posto da titolare, ma la sua stessa permanenza con la maglia del Diavolo.

Se il cambio di passo non arriverà, la società potrebbe valutare alternative per l’attacco già nella finestra invernale, una mossa che certificherebbe il fallimento di questo investimento. Il countdown è già partito: l’attaccante ha poco tempo per dimostrare il suo valore assoluto.