Calciomercato Milan, attenzione al futuro di Gimenez: fiducia a tempo. Nella prossima sessione… Ultimissime notizie

La posizione di Santiago Gimenez nel Milan si fa sempre più precaria a causa di una sterilità offensiva che dura ormai da troppo tempo. Il Bebote non riesce a trovare la via del gol da oltre 600 minuti, un dato estremamente preoccupante per un giocatore acquistato a caro prezzo lo scorso gennaio con l’aspettativa di diventare il finalizzatore principale della squadra rossonera. Mentre in Olanda le sue doti realizzative erano indiscusse, l’impatto con il campionato italiano si è rivelato complicato.

Il messicano sembra intrappolato in una spirale negativa dalla quale non riesce a liberarsi. Il tecnico Massimiliano Allegri, noto per la sua concretezza, non può permettersi di attendere indefinitamente il risveglio dell’attaccante. La situazione ha raggiunto un punto di svolta, come evidenziato in prima pagina da La Gazzetta dello Sport con il titolo «Gimenez rischia l’addio».

Il quotidiano sportivo sottolinea come il tempo a disposizione per l’attaccante stia scadendo. Gimenez avrebbe infatti poco più di due mesi per dimostrare al Milan di poter essere l’uomo gol di cui ha bisogno. Il periodo che ci separa dalla sessione di mercato invernale sarà il banco di prova definitivo per il suo futuro in rossonero.

Se l’astinenza dal gol dovesse persistere e le prestazioni non migliorassero in maniera significativa, la dirigenza del Milan si vedrebbe costretta a valutare una sua cessione. L’obiettivo sarebbe quello di recuperare parte dell’investimento e, soprattutto, liberare spazio in rosa per un profilo offensivo che possa integrarsi meglio nei meccanismi tattici voluti da Allegri. L’attaccante messicano è dunque di fronte al suo bivio: una reazione immediata è fondamentale per evitare un addio anticipato a Milano.