Calciomercato Milan, allarme Santiago Gimenez: senza una svolta... Ultime

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez chiamato alla svolta: i rossoneri pronti ad intervenire a gennaio. Tare e Allegri monitorano la Ligue 1

La crisi realizzativa di Santiago Giménez continua a tenere in allarme il calciomercato Milan. Con l’attaccante messicano ancora a zero gol in campionato e la sua presenza da titolare contro l’Atalanta vista come “ultima chance” in un contesto tattico mirato (come emerso dalle indiscrezioni della vigilia), il club rossonero guarda già al futuro.

Secondo quanto riportato da Andrea Sereni su Repubblica, qualora Giménez dovesse continuare a latitare in zona gol, a gennaio il Milan potrebbe intervenire nuovamente sul mercato per acquistare un nuovo attaccante. Questa mossa riprenderebbe un tentativo già fatto alla fine del mercato estivo, ma senza successo.

Calciomercato Milan, Tare e Allegri: l’occhio sulla Ligue 1

L’esigenza di trovare un centravanti di peso che possa garantire gol e profondità è una priorità. Per questo motivo, il Direttore Sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri stanno monitorando da tempo il mercato della Ligue 1francese.

La Ligue 1 è considerata un bacino ideale per scovare talenti offensivi pronti all’esplosione, e la coppia Tare-Allegri è intenzionata a pescare in quel campionato per rafforzare immediatamente l’attacco milanista.

L’eventuale acquisto di un nuovo centravanti a gennaio, tuttavia, è legato a doppio filo alla capacità di Giménez di superare la sua “sindrome di Crespo” e invertire la rotta. Il Milan, intanto, si muove sotto traccia per non farsi trovare impreparato qualora la crisi del messicano dovesse protrarsi.