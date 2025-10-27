Santiago Gimenez titolare in Atalanta Milan? Spunta il retroscena sulla forte tentazione di Allegri

Santiago Gimenez dal primo minuto nel match di domani sera? Arriva il retroscena sulla tentazione di mister Allegri.

Nonostante il calendario serrato e una formazione rimaneggiata dalle assenze, il Milan si prepara alla difficile trasferta di domani sera contro l’Atalanta (ore 20:45) con un nodo cruciale da sciogliere in attacco. Le ultime indiscrezioni della vigilia vedono Santiago Giménez favorito nel ballottaggio per affiancare Rafael Leão, relegando Christopher Nkunku a un ruolo da subentrante.

Santiago Gimenez partirà titolare: l’indiscrezione

A commentare questa possibile, e in parte sorprendente, scelta di Massimiliano Allegri è stato l’inviato di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano, che ha confermato la direzione del tecnico: «Il ballottaggio in attacco dovrebbe averlo vinto Giménez».

La decisione di dare un’altra chance al messicano non è dettata dalla statistica – Giménez è fermo a zero gol in otto gare di campionato (sette da titolare) – ma da una specifica esigenza tattica legata all’avversario. Di Stefano ha infatti sottolineato come «la volontà del tecnico è quella di dare spessore fisico all’attacco del Milan». Contro la fisicità e l’aggressività dei difensori atalantini, Allegri sembra intenzionato a puntare sulla capacità di Giménez di battagliare, tenere palla e far salire la squadra, provando a sbloccarlo con l’ennesimo atto di fiducia.

Christopher Nkunku sarà invece l’arma di riserva di lusso. La sua straordinaria velocità verrà sfruttata in un secondo momento, quando la stanchezza avrà indebolito la difesa della Dea. Questa strategia mira a sfruttare al meglio le caratteristiche dei due attaccanti: forza nel primo tempo per logorare l’avversario e accelerazione pura nella ripresa per finalizzare. Giménez, però, ha l’ultima occasione per dimostrare di poter superare la sua crisi realizzativa.