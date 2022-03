Calciomercato Milan: anche Gerrard chiama Kessie. Aston Villa in corsa per il centrocampista ivoriano dei rossoneri

Stando a quanto si apprende dall’Express, anche l’Aston Villa si sarebbe iscritto alla corsa per ingaggiare Franck Kessie a parametro zero. I Villans punterebbero sull’ascendente del loro allenatore Steven Gerrard per fare la guerra a club come Barcellona, PSG e Tottenham.

Nei piani dell’Aston Villa Kessie sarebbe un acquisto che permetterebbe alla squadra di avvicinarsi ai top club di Premier League.