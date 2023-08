Milan-Colombo, strategia decisa: rinnovo e poi...

Calciomercato Milan, strategia decisa per il futuro di Colombo: prima il rinnovo poi cessione in prestito. Le ultime

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan, nell’incontro odierno con gli agenti di Colombo, ha deciso il futuro dell’attaccante.

Il centravanti, attualmente in scadenza nel 2025, rinnoverà il contratto con i rossoneri e poi andrà in prestito. Il Monza è in pole, meta gradita sia al calciatore che al club rossonero. La decisione definitiva verrà presa dopo la gara di lunedì col Bologna.