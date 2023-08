Ex Milan, Bonucci cambia idea sul futuro: le ultime

Leonardo Bonucci, ex Milan, ha cambiato idea sul proprio futuro: niente Union Berlino. Ecco la decisione del centrale

Bonucci, ex Milan, non fa più parte dei piani della Juve, tanto che non è stato inserito nella lista consegnata alla Lega tra i giocatori a disposizione di Allegri per il campionato.

In base a quanto riferito da Tuttosport l’ex capitano avrebbe cambiato idea sull’Union Berlino, club di Bundesliga che si era interessato. Il chiodo fisso di Bonucci è quello di restare a giocare in Serie A e quindi aspetta una chiamata della Lazio. O di un’altra squadra italiana.