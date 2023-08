Calciomercato Milan, svolta sul futuro di Adli: la rivelazione di Pioli

Calciomercato Milan, a sorpresa potrebbe cambiare il futuro di Yacine Adli: Pioli in conferenza apre alla permanenza

Svolta importante per il calciomercato Milan in merito al futuro di Adli. In conferenza Pioli ha infatti aperto alla permanenza del francese nel ruolo di vice Krunic:

Bennacer prosegue la sua riabilitazione, lo sentiamo tutte le settimane. Ho provato Krunic e vome suo vice Adli che mi sta dando buone risposte. Per caratteristiche lo può fare Reijnders che dovrebbe rimanere bloccato e fare meno inserimenti. Loftus e Musah sono più di inserimento. Adli? L’ho trovato motivato ma lo è sempre stato, malgrado l’ho scelto poco in passato. Se vuole lavorare anche in quella posizione, dal punto di vista difensivo e di posizione deve lavorare: ha dato la disponibilità per farlo. Può giocare anche mezzala

