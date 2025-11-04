Calciomercato Milan, via libera di Furlani? Due colpi in programma a gennaio ma c’è anche questo tema aperto

Calciomercato Milan, a gennaio i rossoneri potrebbero portare a termine due importanti acquisti ma c’è anche il tema centravanti

Luca Bianchin, intervenuto a MilanVibes, ha analizzato la composizione della rosa del Milan in vista del futuro calciomercato rossonero. Il giornalista ha indicato le priorità logiche per i prossimi interventi: «La logica suggerisce un difensore centrale ed un esterno».

Tuttavia, Bianchin ha anche sottolineato che la questione relativa all’attacco non può essere ignorata: «la tematica centravanti è sicuramente da considerare, soprattutto se dovesse proseguire su questo trend Gimenez».

Bianchin ha poi difeso l’operato del club e dell’allenatore per quanto riguarda le critiche sulla profondità della squadra. Secondo il giornalista, la «rosa corta è una scelta di inizio stagione». Ha lodato l’atteggiamento di Allegri nel proteggere questa decisione: «è bene che Allegri difenda la scelta comune davanti alle critiche, è un buon segno».