Calciomercato Milan, via libera di Furlani? Due colpi in programma a gennaio ma c’è anche questo tema aperto

Allegri Milan, Cassano non ci sta! Ancora critiche nei confronti dell'allenatore rossonero

Borghi esalta il Milan dopo la vittoria contro la Roma! Vittoria che... Le parole

Sabatini elogia Allegri dopo Milan Roma! Ecco dove è intervenuto l'allenatore livornese

Galli sul Milan: «Può lottare per lo scudetto, ha un grande vantaggio. Ci sono anche queste squadre per la vittoria finale»

4 secondi ago

Bianchin

Calciomercato Milan, a gennaio i rossoneri potrebbero portare a termine due importanti acquisti ma c’è anche il tema centravanti

Luca Bianchin, intervenuto a MilanVibes, ha analizzato la composizione della rosa del Milan in vista del futuro calciomercato rossonero. Il giornalista ha indicato le priorità logiche per i prossimi interventi: «La logica suggerisce un difensore centrale ed un esterno».

Tuttavia, Bianchin ha anche sottolineato che la questione relativa all’attacco non può essere ignorata: «la tematica centravanti è sicuramente da considerare, soprattutto se dovesse proseguire su questo trend Gimenez».

Bianchin ha poi difeso l’operato del club e dell’allenatore per quanto riguarda le critiche sulla profondità della squadra. Secondo il giornalista, la «rosa corta è una scelta di inizio stagione». Ha lodato l’atteggiamento di Allegri nel proteggere questa decisione: «è bene che Allegri difenda la scelta comune davanti alle critiche, è un buon segno».

