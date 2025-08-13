Calciomercato Milan, l’accordo si è concluso così: Tare ha trovato l’ok con questa formula

Calciomercato Milan, Igli Tare ha chiuso ufficialmente l’affare. Svelato il retroscena sulla formula

La dirigenza rossonera ha concluso un’altra operazione di mercato in uscita: Álvaro Morata lascia ufficialmente il Milan per trasferirsi al Como. L’attaccante spagnolo, che non rientrava nei piani tecnici del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, si trasferisce nella città lariana con la formula del prestito con obbligo di riscatto, un accordo che, secondo gli esperti di mercato, è destinato a trasformarsi in un trasferimento definitivo.

La formula del trasferimento e le condizioni

Come riportato da Daniele Longo sul suo profilo X, il trasferimento di Morata al Como si basa su un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Tuttavia, la fonte sottolinea che “l’obbligo è praticamente scontato” e le condizioni sono facilmente raggiungibili. Questo significa che, una volta soddisfatti determinati obiettivi, il Como sarà obbligato ad acquistare a titolo definitivo il cartellino dell’attaccante. Un accordo che accontenta tutte le parti: il Milan, che si libera di un ingaggio importante e ottiene una cifra per il riscatto; il Como, che si assicura un attaccante di esperienza per la sua avventura in Serie A; e Morata, che avrà la possibilità di giocare con continuità e tornare protagonista.

Il futuro di Morata e le ambizioni del Como

Per Álvaro Morata, attaccante classe 1992, il trasferimento al Como rappresenta una nuova sfida, l’occasione per dimostrare di essere ancora un attaccante di alto livello. Dopo un periodo di alti e bassi con la maglia del Milan, lo spagnolo è pronto a rimettersi in gioco e a guidare l’attacco della squadra lariana. Il Como, neopromosso in Serie A, ha dimostrato di avere grandi ambizioni e, con l’acquisto di un giocatore del calibro di Morata, lancia un segnale forte alle avversarie: non vuole essere una semplice comparsa in campionato. L’allenatore Cesc Fàbregas avrà a disposizione un attaccante di esperienza internazionale, un leader in campo e fuori che potrà aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo salvezza.

Le mosse del Milan e il mercato in entrata

Con la cessione di Morata, il Milan continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un attaccante con caratteristiche diverse, più giovane e con un potenziale di crescita maggiore. Il Diavolo è pronto a fare investimenti importanti per costruire una squadra competitiva e consegnare all’allenatore Massimiliano Allegri una rosa all’altezza delle ambizioni del club.