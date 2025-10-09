Connect with us

Calciomercato Milan, Nkunku non decolla? Il francese non sta ripagando l'investimento estivo. Ecco cosa gli chiede Allegri

Calciomercato Milan, Tare può provarci seriamente? Contatto confermato, c'è un grosso ostacolo da superare per il super colpo a parametro zero

Mercato Milan, primi approcci con Bernardo Silva: nessuna trattiva concreta al momento ma... Spunta lo scenario per giugno

Dybala, futuro sempre più incerto alla Roma: rinnovo non scontato, possibile suggestione Milan? Cosa può succedere

Calciomercato Milan, i rossoneri ripensano a Zirkzee? Operazione possibile solo in prestito ma l'affare può decollare solo a queste condizioni. Ecco quali

3 minuti ago

Nkunku

Calciomercato Milan, la Repubblica ha inserito Nkunku tra i flop estivi: il calciatore francese non riesce ancora a decollare

Christopher Nkunku, l’acquisto più oneroso dell’ultima sessione di mercato in Serie A, si trova in una posizione scomoda in questo inizio di stagione. Questa mattina, La Repubblica lo ha inserito nella sua lista dei “flop” tra le “promesse” estive non mantenute, a fianco di nomi come Jonathan David e Noa Lang.

Nonostante l’investimento significativo fatto dal Milan (in linea con la strategia del DS Igli Tare di portare talenti di spessore), il percorso del francese in rossonero non è ancora decollato:

Il suo inserimento in una squadra che Massimiliano Allegri sta plasmando sulla solidità difensiva (come confermano i numeri) e sulla continuità potrebbe non essere immediato. In un contesto dove Allegri chiede sacrificio e ha già dovuto usare il “trattamento ruvido” su altri talenti (vedi Rafael Leão), Nkunku è chiamato a dimostrare il suo valore non solo tecnico, ma anche in termini di concretezza e adattamento al calcio italiano per uscire rapidamente da questa etichetta di “flop”.

