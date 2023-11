Calciomercato Milan fallimentare: da Jovic fino a Reijnders, quanti errori da parte della dirigenza rossonera

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola va all’attacco: ad alimentare i problemi del Milan c’è anche un mercato estivo che, a detta del quotidiano, resta un vero e proprio flop.

Tanti i calciatori finiti nel mirino: da Jovic, di fatto nullo, a Reijnders, in calo nell’ultimo mese. Senza dimenticare Okafor e Romero che fin qui non hanno fatto nulla per smuovere le gerarchie. Il mercato non sta fruttando come sperato.