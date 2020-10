Calciomercato Milan, ecco un altro esubero della rosa di Pioli

Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera sta valutando l’uscita in extremis dell’unica alternativa sulla corsia mancina

Nel corso di queste ultime ore frenetiche del calciomercato, la dirigenza rossonera non risulta solamente focalizzata sugli ultimi colpi in grado di puntellare la rosa, in vista di una stagione che si preannuncia lunga e faticosa (spareggio di Europa League di stasera permettendo).

Maldini e Massara saranno a chiamati a dirimere anche la questione legata a qualche uscita in extremis, ad esempio quella di Diego Laxalt. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, nella giornata di venerdì è previsto un incontro tra Maldini, Massara e il procuratore del terzino classe 1993, Ariel Krasouski, per fare il punto della situazione.

Logico pensare ad un possibile intervento dei dirigenti rossoneri per rimpiazzare la cessione dell’esterno ex Torino e Genoa, tra le altre. Le pretendenti per assicurarsi il terzino sinistro sono diverse: Alavés ed Olympiakos su tutte. I rossoneri potrebbero optare per rimpiazzarlo con Vina, mancino classe 1997 il cui nome è presente da diverso tempo sui taccuini di Casa Milan.