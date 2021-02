Calciomercato Milan, duello con la Roma per il brasiliano Otavio

Otavio obiettivo di Milan e Roma. Secondo i media sudamericani il fantasista brasiliano avrebbe ricevuto un quinquennale dai rossoneri

Milan e Roma duellano non solo nel posizionarsi nei primi quattro posti in classifica ma anche sul mercato in vista dell’estate. Sia giallorossi che rossoneri infatti avrebbero mostrato interesse per il fantasista brasiliano del Porto Otavio, in scadenza di contratto con il club portoghese.

QUINQUENNALE ROSSONERO – Secondo la stampa brasiliana il Milan avrebbe già presentato ad Otavio un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Il classe ’95 avrebbe dato il suo benestare ma un eventuale rilancio della Roma potrebbe togliere ottimismo a Casa Milan.