A Bola, pressing del Milan su Otavio: rossoneri davanti alla Roma

Otavio è un obiettivo del Milan per giugno: i rossoneri hanno offerto al brasiliano un contratto quadriennale

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, il Milan avrebbe compiuto importanti passi avanti per accaparrarsi il talento brasiliano Otavio in scadenza di contratto con il Porto.

Il classe ’95, come ribadito oggi da A Bola, avrebbe ricevuto un’offerta quadriennale più premio alla firma di un milione e mezzo di euro da parte dei rossoneri che battaglieranno insieme alla Roma in vista della prossima sessione di luglio che vedrà Otavio liberarsi a zero.