Calciomercato Milan: Donnarumma primo obiettivo di un club

Calciomercato Milan: Gianluigi Donnarumma non ha ancora rinnovato con i rossoneri. In caso di addio la Juventus è pronta approfittarne

Gianluigi Donnarumma non ha ancora trovato il rinnovo di contratto con il Milan. La soluzione per trattenere il classe ’99 vi sarebbe ma la Juventus, in caso di addio di Szczesny, sarebbe pronta a puntare tutto sull’estremo difensore della Nazionale italiana. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

La Vecchia Signora, però, deve cedere prima il proprio portiere polacco. Emissari al lavoro per sondare alcuni club europei: tra questi il Chelsea e l’Everton.