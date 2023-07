Mercato Milan, clamorosa rivelazione su Lukaku: cosa è successo

Calciomercato Milan, clamorosa rivelazione su Romelu Lukaku, accostato anche ai rossoneri: ecco cosa ha fatto il belga

Sebastiano Vernazza ha rivelato un clamoroso retroscena su Romelu Lukaku, accostato anche al calciomercato Milan:

La Juve per ora lo ha illuso, l’Inter lo ha ripudiato per alto tradimento e il Chelsea, proprietario dei diritti sul suo cartellino, lo ha confinato ai margini perché non rientra nei piani del nuovo allenatore Pochettino. Pare che abbia “flirtato” con Milan e Juve alle spalle dell’Inter, convinto di essere lui, e non il Chelsea, a decidere il proprio futuro. Un giocatore contro due club (Inter e Chelsea), forse tre, se la Juve non lo porterà a Torino. Ne valeva la pena? Non sarebbe stato meglio rispondere alle telefonate dell’Inter?