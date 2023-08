Pellegrino-Milan, le ultime sull’affare. Parla Di Stefano

Calciomercato Milan, vicinissima la fumata bianca per Marco Pellegrino: ecco i dettagli sulla trattativa col Platense

Intervenuto a Sky, Di Stefano ha fornito questi aggiornamenti sul calciomercato Milan:

Affare Pellegrino in via di deifnizione, non ancora definitivo ma ci sono una serie di cose che ci fanno pensare che si vada verso la chiusura. La prima è che il presidente del Platense è già da qualche giorno in Italia, la seconda è che la negoziazione notturna a oltranza ha portato a questa quasi fumata bianca. L’accordo verrà chiuso sulla base di 3mln di euro + una % di futura rivendita che sarà lasciata al club argentino. Perché accordo vicino e non definitivo? Perché la distanza è minima, 2 giorni fa la distanza era di 2mln, ora è più o meno 500 mila euro. Quindi Pioli avrà tra poco a disposizione un nuovo difensore ma chiariamo, non è un difensore che arriva e giocherà, è il classico difensore alla Malick Thiaw che lavora per qualche mese, capisce la tattica italiana e avrà tempo e modo x inserirsi. Avrà davanti Thiaw, Tomori, Kalulu e poi da capire cosa succederà con Simon Kjaer, se resterà o se magari per lui ci sono opportunità di andar via, io credo che al momento lui non sia tra le prime scelte di Pioli, ma è una mia personalissima impressione seguendo il Milan da tempo