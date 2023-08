Mercato Milan, caccia all'attaccante. Può arrivare solo...

Calciomercato Milan, i rossoneri restano a caccia di un attaccante per completare il reparto: può arrivare solo in un caso

Come riferito da Sky il calciomercato Milan è ancora alla ricerca di un nuovo attaccante. Le parole di Di Stefano:

Quindi Pellegrino nono acquisto vicino, e poi ci sarà il decimo, saranno settimane molto intense perché il Milan vuole piazzare i giocatori in esubero, tra questi Origi e probabilmente Saelemaekers, anche se lui che è stato un titolare definirlo esubero forse è troppo. Però di fatto oggi Saelemaekers lavora sempre a parte. Qualora il Milan riuscisse a piazzare questi 2 giocatori l’idea è in generale di portare a Milanello un altro giocatore. E in quel caso immediatamente partirebbe Colombo direzione Monza, soluzione preferita dal giocatore