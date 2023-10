Calciomercato Milan, arriva la rivelazione di Percassi su Koopmeiners

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno seguito a lungo Koopmeiners in estate: arriva la rivelazione di Percassi

Luca Percassi ha parlato a Dazn prima di Atalanta Juve. Queste le parole su Koopmeiners, obiettivo in estate del calciomercato Milan:

KOOPMEINERS VIA – «Hojlund? Siamo contenti del lavoro fatto. Di fronte ad una grande opportunità era giusto accontentarlo. In estate, il giorno del suo compleanno, mio papà ha detto che Koop non sarebbe mai andato via, è quello su cui volevamo costruire la squadra. Abbiamo tenuto fede alle parole del presidente, lui incarna lo stile Atalanta e in campo dà sempre il 100%. Ha doti lì da vedere».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE