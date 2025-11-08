Connect with us

Calciomercato Milan, Gila nome caldissimo per la difesa! Tare sfida l’Inter, gli aggiornamenti sullo spagnolo

gila

Calciomercato Milan, per la difesa il nome caldissimo è quello di Mario Gila, in scadenza con la Lazio nel 2027: derby con l’Inter

La difesa dell’Inter è destinata a un profondo ringiovanimento la prossima estate. Con la possibile partenza di Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian, i nerazzurri necessitano di almeno uno, se non due, nuovi innesti di qualità.

Tra i nomi più caldi per il futuro della Beneamata c’è quello di Mario Gila, difensore della Lazio, che, ironia della sorte, affronterà proprio l’Inter a San Siro domenica 9 novembre.

Calciomercato Milan, rinnovo complesso per Gila e l’ombra del parametro zero

Il difensore spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2027, ma la trattativa con la Lazio per il prolungamento si fa «sempre più complicata», come riporta Il Tempo.

Proprio lo stesso Gila, qualche tempo fa, aveva lasciato intendere una certa cautela: «Il rinnovo è una cosa a cui penserò, il contratto scade nel 2027, manca ancora un po’ di tempo». Questo tentennamento, unito a uno stipendio attuale di poco più di un milione di euro, rende il rinnovo difficile e aumenta il rischio per la Lazio di perderlo a parametro zero tra un anno e mezzo.

La Lazio, che in estate non ha potuto offrirgli un aumento a causa del blocco del mercato, si trova ora in una situazione delicata.

Derby e la questione Real Madrid

È in queste difficoltà che si inseriscono Inter e Milan, pronte a dare vita a un potenziale derby di mercato.

A complicare ulteriormente la situazione per la Lazio è la questione Real Madrid: i blancos, da cui Gila fu acquistato nel 2022, detengono ancora una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Un eventuale incasso andrebbe quindi diviso, spingendo Lotito a cercare un rinnovo per scongiurare l’addio a zero.

