Calciomercato Milan, non solo Mario Gila per la difesa: Tare sonda anche questi due profili del nostro campionato

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Tare

Calciomercato Milan, non solo Mario Gila per la difesa: Tare sonda anche questi due profili del nostro campionato. Le ultimissime notizie

Il piano del direttore sportivo Igli Tare per rinforzare la difesa del Milan è articolato e non si limita ai nomi più noti come Joe Gomez o Mario Gila. Parallelamente alle prime scelte, infatti, il club tiene d’occhio una serie di outsider che, per potenziale o rendimento in campionato, potrebbero rappresentare soluzioni pronte all’uso per Massimiliano Allegri già a partire dalle prossime sessioni di mercato.

Due profili in particolare sono entrati con forza nella lista milanista. Il primo è Alessandro Circati, giovane e promettente difensore del Parma. Il centrale era da tempo sotto la lente d’ingrandimento per la sua solidità e la sua grande prospettiva. Tuttavia, come confermano le ultime notizie, il suo percorso è stato frenato da un grave infortunio alla caviglia che lo terrà ai box almeno fino a Natale, ritardando inevitabilmente ogni possibile manovra di mercato. Nonostante lo stop, il suo profilo rimane di grande interesse per Tare.

L’altro nome che sta brillando in Serie A è quello di Tiago Gabriel del Lecce. Il difensore portoghese si è imposto in questa prima fase di stagione come una vera e propria rivelazione. Forte fisicamente e abile nel gioco aereo, le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione degli osservatori del Milan, che vedono in lui un potenziale crack per il futuro. La sua giovane età e il suo rapido adattamento al campionato italiano lo rendono un’alternativa intrigante, specialmente per la volontà di Allegri di avere in rosa elementi freschi e motivati.

Il Milan è dunque pronto a intervenire sul mercato, monitorando diverse opzioni per assicurare ad Allegri i rinforzi necessari per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

