Calciomercato Milan: countdown Giroud, oggi nuovi contatti

Il Milan è pronto a chiudere per Olivier Giroud (accordo trovato per un biennale a 4 milioni di euro a stagione). Si attende il via libera del Chelsea

Il Milan ha trovato in via defintiva l’accordo per Olivier Giroud (biennale a 4 milioni di euro netti stagionali) e ora attende il via libera del Chelsea per renderlo a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, oggi vi sarebbero nuovi contatti telefonici tra Maldini e i dirigenti londinesi per definire l’operazione. Nel frattempo gli agenti del francese sarebbero pronti a convincere Abramovich per far rispettare la volontà del ragazzo, disposto ad essere ceduto a parametro zero. È countdown: entro la fine della prossima settimana dovrebbe concludersi la trattativa.