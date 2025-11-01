Connect with us

Calciomercato Milan, Rayan del Vasco Da Gama piace ma i costi sono proibitivi: la spiegazione di Fabrizio Romano

Cassano difende Spalletti e ricorda: «Tatuaggio del Napoli? Da oggi tiferà Juve. Quando io ero al Milan e ho vinto lo scudetto...»

Sabatini non ha dubbi sulla lotta scudetto: sarà decisiva quella particolare variabile. Parole chiare del giornalista

Caso biglietti, Milan Club Old Clan contro la dirigenza: «Gestione scandalosa dei biglietti». Rischio bagarinaggio per la trasferta di Parma

Conferenza stampa Gasperini: «Vogliamo concentrarci sulla sfida contro un avversario di valore come il Milan. Scudetto? Entrambe le squadre sono partite bene ma...»

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano conferma l’interesse per Rayan del Vasco da Gama ma la concorrenza dei club inglesi è notevole

Fabrizio Romano, nel suo video aggiornamento su YouTube, ha svelato i retroscena relativi all’interesse del calciomercato Milan per il giovane esterno destro del Vasco da Gama, Rayan.

Romano ha confermato che il club rossonero ha monitorato il giocatore: «A me risulta che il Milan l’abbia seguito più volte. È un ragazzo che al Milan certamente piace a livello di scouting».

Tuttavia, l’operazione è complicata dalle cifre: «che ha dei costi sempre più proibitivi, andiamo oltre i 35, 40 milioni di euro, tra parte fissa, tasse e tutto il resto».

La difficoltà maggiore è rappresentata dai club della Premier League: «stanno arrivando diversi club inglesi che hanno cominciato a metterci gli occhi». Romano conclude: «Rayan piace al Milan, sì, andarlo a prendere oggi a livello di costi può essere più complicato. Vedremo a livello di strategia cosa farà il Milan, ma dall’Inghilterra ci stanno arrivando forte».

