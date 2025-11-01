Calciomercato Milan, Rayan del Vasco Da Gama piace ma i costi sono proibitivi: la spiegazione di Fabrizio Romano

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano conferma l’interesse per Rayan del Vasco da Gama ma la concorrenza dei club inglesi è notevole

Fabrizio Romano, nel suo video aggiornamento su YouTube, ha svelato i retroscena relativi all’interesse del calciomercato Milan per il giovane esterno destro del Vasco da Gama, Rayan.

Romano ha confermato che il club rossonero ha monitorato il giocatore: «A me risulta che il Milan l’abbia seguito più volte. È un ragazzo che al Milan certamente piace a livello di scouting».

Tuttavia, l’operazione è complicata dalle cifre: «che ha dei costi sempre più proibitivi, andiamo oltre i 35, 40 milioni di euro, tra parte fissa, tasse e tutto il resto».

La difficoltà maggiore è rappresentata dai club della Premier League: «stanno arrivando diversi club inglesi che hanno cominciato a metterci gli occhi». Romano conclude: «Rayan piace al Milan, sì, andarlo a prendere oggi a livello di costi può essere più complicato. Vedremo a livello di strategia cosa farà il Milan, ma dall’Inghilterra ci stanno arrivando forte».