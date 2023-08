Calciomercato Milan, la Lazio su un ex obiettivo rossonero: piovono conferme

Calciomercato Milan, piovono conferme sull’interesse della Lazio per Wieffer, ex obiettivo anche dei rossoneri

Come riportato dal Corriere dello Sport, piovono conferme sull’ipotesi di calciomercato Lazio relativa a Wieffer, ex obiettivo del calciomercato Milan, per il centrocampo di Sarri.

Il classe ’99 è l’ultimo nome cercato dai biancocelesti: costa 10 milioni di euro e potrebbe garantire il necessario equilibrio in mediana. A breve il possibile affondo.