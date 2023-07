Mercato Milan, un’altra big si inserisce per Morata. Ultime

Calciomercato Milan, anche la Juve muove i primi passi per Alvaro Morata, obiettivi anche dei rossoneri per l’attacco

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è tornato a parlare di Alvaro Morata in chiave calciomercato Juve, affermando come ci sia anche l’attaccante spagnolo nei pensieri della dirigenza per rinforzare il reparto avanzato.

Contatti in corso con l’entourage, al momento trattasi solamente di un sondaggio esplorativo per il calciatore in forza all’Atletico Madrid seguito anche dal calciomercato Milan.