Calciomercato Milan: la Fiorentina su un obiettivo rossonero

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è Parisi. Per il difensore dell’Empoli prova ad insersi la Fiorentina:

come riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola sta cercando di battere la concorrenza di tutti i grandi club. In tal senso intervistato ieri a Sky Paolo Zanetti ha aperto ad un possibile addio: «È pronto per un grande club»