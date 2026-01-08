Calciomercato Milan, colpo a sorpresa a centrocampo: arriva il nuovo talento!

Calciomercato Milan pronto a chiudere per un classe 2005: i rossoneri accelerano per assicurarsi il giovane centrocampista

Il Milan non ferma la sua ricerca di talenti emergenti e mette a segno un colpo prospettico di grande rilievo. Secondo quanto riportato dall’esperto di trattative Matteo Moretto, la dirigenza di Via Aldo Rossi sarebbe ormai a un passo dalla chiusura per Jacopo Sardo, dinamico centrocampista centrale classe 2005 distintosi nelle fila del Monza per fisicità e inserimenti. L’operazione rientra in una strategia ben definita: blindare i migliori profili del panorama nazionale prima della concorrenza.

Rinforzo per il Milan Futuro

L’innesto del giovane brianzolo non è pensato nell’immediato per la prima squadra guidata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese esperto nella gestione dei campioni e dei giovani di valore, ma è funzionale al progetto Milan Futuro. La formazione Under 23 rossonera, infatti, rappresenta il palcoscenico ideale per permettere a Sardo di misurarsi con il calcio professionistico, mantenendo però un legame diretto con il centro sportivo di Milanello.

La strategia del Diavolo

Il club meneghino intende replicare i successi avuti con altri giovani, cercando di anticipare le mosse dei club rivali. Se da una parte i nerazzurri dell’Inter monitorano il mercato dei parametri zero, il “Diavolo” preferisce investire sulla linea verde. Come sottolineato da Matteo Moretto, la trattativa è ai dettagli finali.

Con questa mossa, i rossoneri confermano la volontà di costruire internamente i top player di domani, garantendo a Daniele Bonera, ex difensore rossonero e attuale allenatore della seconda squadra, un elemento di assoluta qualità per il centrocampo.

