Milan Futuro, la classifica dei rossoneri al giro di boa. La situazione. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il sipario cala sulla prima metà della stagione e la classifica di Serie D delinea gerarchie sempre più definite. Tra le protagoniste più attese c’è senza dubbio il Milan Futuro, il progetto dedicato ai giovani talenti del Diavolo, che ha chiuso il girone d’andata in una posizione di assoluto rilievo, confermando la bontà del lavoro svolto dalla società rossonera nel settore giovanile.

L’impatto di Igli Tare e la visione di Allegri

Il percorso della formazione Under 23 è monitorato con estrema attenzione dai vertici del club. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese dalla comprovata esperienza internazionale e celebre per la sua capacità di scovare talenti inespressi, sta lavorando in stretta sinergia con i tecnici delle giovanili per garantire un serbatoio di qualità alla prima squadra.

Allo stesso modo, Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro nella gestione dei gruppi vincenti grazie al suo proverbiale equilibrio tattico, guarda con interesse ai progressi del Milan Futuro. Il tecnico livornese, noto per non aver paura di lanciare i giovani quando pronti, vede in questa squadra un tassello fondamentale per il ricambio generazionale dei rossoneri.

La classifica aggiornata: Folgore Caratese in vetta

Secondo i dati ufficiali riportati dalla Lega Nazionale Dilettanti (fonte della graduatoria), la Folgore Caratese guida il plotone con 35 punti. Il Milan Futuro si attesta a quota 28 punti, occupando stabilmente la zona nobile della classifica e restando a ridosso del Villa Valle e della Casatese Merate.

Ecco il dettaglio completo al giro di boa:

Folgore Caratese 35

Chievo Verona 32

Brusaporto 31

Casatese Merate 30

Villa Valle 29

Milan Futuro 28

Castellanzese 24

Leon 24

CiseranoBergamo 24

Caldiero Terme 23

Oltrepò FBC 22

Breno 21

Scanzorosciate 18

Real Calepina 15

Varesina 13

Vogherese 13

Pavia 12

Sondrio 11

Prospettive per il girone di ritorno

La sesta posizione attuale del Diavolo in miniatura rappresenta una base solida su cui costruire la promozione o l’accesso ai playoff. La strategia di Igli Tare di inserire profili con margini di crescita elevati sta dando i suoi frutti, permettendo ai ragazzi di misurarsi in un campionato fisico e difficile come la Serie D. Con il supporto tattico e morale che arriva direttamente dall’ambiente di Allegri, il Milan Futuro si candida a essere la vera mina vagante della seconda parte di stagione.