Milan Futuro, la classifica dei rossoneri al giro di boa. La situazione
Il sipario cala sulla prima metà della stagione e la classifica di Serie D delinea gerarchie sempre più definite. Tra le protagoniste più attese c’è senza dubbio il Milan Futuro, il progetto dedicato ai giovani talenti del Diavolo, che ha chiuso il girone d’andata in una posizione di assoluto rilievo, confermando la bontà del lavoro svolto dalla società rossonera nel settore giovanile.
L’impatto di Igli Tare e la visione di Allegri
Il percorso della formazione Under 23 è monitorato con estrema attenzione dai vertici del club. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese dalla comprovata esperienza internazionale e celebre per la sua capacità di scovare talenti inespressi, sta lavorando in stretta sinergia con i tecnici delle giovanili per garantire un serbatoio di qualità alla prima squadra.
Allo stesso modo, Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro nella gestione dei gruppi vincenti grazie al suo proverbiale equilibrio tattico, guarda con interesse ai progressi del Milan Futuro. Il tecnico livornese, noto per non aver paura di lanciare i giovani quando pronti, vede in questa squadra un tassello fondamentale per il ricambio generazionale dei rossoneri.
La classifica aggiornata: Folgore Caratese in vetta
Secondo i dati ufficiali riportati dalla Lega Nazionale Dilettanti (fonte della graduatoria), la Folgore Caratese guida il plotone con 35 punti. Il Milan Futuro si attesta a quota 28 punti, occupando stabilmente la zona nobile della classifica e restando a ridosso del Villa Valle e della Casatese Merate.
Ecco il dettaglio completo al giro di boa:
- Folgore Caratese 35
- Chievo Verona 32
- Brusaporto 31
- Casatese Merate 30
- Villa Valle 29
- Milan Futuro 28
- Castellanzese 24
- Leon 24
- CiseranoBergamo 24
- Caldiero Terme 23
- Oltrepò FBC 22
- Breno 21
- Scanzorosciate 18
- Real Calepina 15
- Varesina 13
- Vogherese 13
- Pavia 12
- Sondrio 11
Prospettive per il girone di ritorno
La sesta posizione attuale del Diavolo in miniatura rappresenta una base solida su cui costruire la promozione o l’accesso ai playoff. La strategia di Igli Tare di inserire profili con margini di crescita elevati sta dando i suoi frutti, permettendo ai ragazzi di misurarsi in un campionato fisico e difficile come la Serie D. Con il supporto tattico e morale che arriva direttamente dall’ambiente di Allegri, il Milan Futuro si candida a essere la vera mina vagante della seconda parte di stagione.