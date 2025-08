Calciomercato Milan, Bondo può lasciare il club rossonero: piace a tre squadre di Serie A. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Warren Bondo al Milan è sempre più lontano da San Siro, ma la sua destinazione è ancora incerta. Il centrocampista francese, che non rientra nei piani tecnici di Massimiliano Allegri, è finito nel mirino di diversi club italiani, non solo la Cremonese. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’opzione Cremonese non sarebbe particolarmente gradita al giocatore, che invece attira l’attenzione di squadre di Serie A come Bologna e Fiorentina.

Bondo: Un Talento in Cerca di Spazio Lontano dal Milan

Warren Bondo, giovane centrocampista con doti di fisicità, dinamismo e una buona visione di gioco, è arrivato al Milan con grandi aspettative. Tuttavia, in rossonero non è riuscito a trovare la continuità necessaria per esprimere appieno il suo potenziale. La mancanza di spazio nelle gerarchie del Diavolo ha reso evidente la necessità di trovare una soluzione che gli garantisca più minutaggio e un percorso di crescita adeguato.

Il Milan, che continua la sua opera di sfoltimento della rosa, è intenzionato a cedere il giocatore, preferibilmente con una formula che possa valorizzarlo e, in futuro, generare un ritorno economico.

Cremonese Frena, Bologna e Fiorentina All’Orizzonte

L’interesse del Cremonese per Bondo era stato il primo a emergere concretamente. Il club lombardo, che punta a una stagione di vertice in Serie B o a consolidarsi in Serie A in caso di promozione, vedrebbe nel francese un rinforzo importante. Tuttavia, la destinazione non convince pienamente il calciatore. Un passo indietro, o un trasferimento in una categoria inferiore, potrebbe non essere la priorità per un giocatore che ambisce a calcare palcoscenici più prestigiosi.

Ecco perché l’interessamento di Bologna e Fiorentina apre nuove prospettive. Entrambi i club militano in Serie A e offrirebbero a Bondo la possibilità di rimanere nel massimo campionato italiano, un fattore non da poco per la sua crescita professionale. Il Bologna, noto per la sua capacità di valorizzare giovani talenti e proporre un calcio dinamico, potrebbe essere un ambiente ideale per il centrocampista. Allo stesso modo, la Fiorentina, sempre alla ricerca di qualità e prospettiva per il proprio centrocampo, potrebbe offrire a Bondo un ruolo più centrale nel progetto.

La concorrenza per Warren Bondo è quindi aumentata, offrendo al Milan più opzioni per la cessione. Le preferenze del giocatore giocheranno un ruolo chiave nella scelta della destinazione, con il Diavolo che cercherà la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove si trasferirà il giovane talento rossonero.