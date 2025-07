Allegri Milan, la rivoluzione è partita! Gli allenamenti non mentono, per Leao e compagni cambia tutto

Allegri Milan, il tecnico livornese ha ben chiaro quella che dovrà essere l’impostazione tattica della sua squadra

Massimiliano Allegri è tornato a sedere sulla panchina del Milan, e il suo impatto è già tangibile. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la parola d’ordine per il nuovo corso rossonero è solidità difensiva, un aspetto cruciale su cui il tecnico livornese sta concentrando i suoi sforzi fin dalle prime battute della preparazione estiva. La scorsa stagione, infatti, ha visto il Milan incassare un numero eccessivo di gol, un problema che Allegri intende risolvere per gettare le basi di un Milan competitivo.

L’arrivo di Allegri, affiancato dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, segna l’inizio di un capitolo che promette di coniugare esperienza e innovazione. Se da un lato Tare avrà il compito di plasmare la rosa con acquisti mirati e strategici, dall’altro Allegri si concentrerà sulla riorganizzazione tattica e sulla mentalità della squadra. La priorità, come sottolineato, è ridare al Milan quella “difesa di ferro” che ha caratterizzato le squadre vincenti del passato.

Ma la visione di Allegri non si ferma alla fase difensiva. Le prime due amichevoli estive, contro due colossi come Arsenal e Liverpool, hanno già mostrato un’altra caratteristica fondamentale del suo gioco: la verticalità. Il Milan di Allegri punta a un calcio più diretto, capace di ribaltare rapidamente l’azione e di cercare la porta avversaria con maggiore incisività. Questa transizione veloce e la ricerca della profondità saranno elementi chiave per sorprendere le difese avversarie e creare maggiori opportunità da gol. L’obiettivo è un Milan più concreto e meno incline a un possesso palla sterile.

In vista dell’ultimo test australiano contro il Perth Glory, Allegri ha tenuto una conferenza stampa in cui ha ribadito l’importanza di affrontare ogni partita con la massima serietà e rispetto per l’avversario. “Siamo nella parte finale della tournée e abbiamo lavorato bene,” ha dichiarato il mister. “Dobbiamo giocare in modo serio, rispettando l’avversario che darà il massimo.”

L’incontro con il Perth Glory, apparentemente meno blasonato rispetto ad Arsenal e Liverpool, si rivelerà un test cruciale a livello mentale. Allegri ha infatti evidenziato come sia più semplice mantenere alta la concentrazione e l’attenzione contro squadre di alto livello. “Domani capiremo quanto saremo cresciuti a livello mentale per quel che riguarda il rispetto dell’avversario,” ha spiegato, sottolineando l’importanza di affrontare ogni sfida, indipendentemente dal blasone dell’avversario, con la stessa intensità e professionalità. Questo approccio mentale è fondamentale per costruire una squadra vincente e capace di mantenere un alto livello di performance costante durante tutta la stagione.

Il “marchio di Max” si sta delineando chiaramente: un Milan solido dietro, capace di concedere poco, e al contempo pericoloso in avanti grazie a un gioco più diretto e incisivo. Con l’intesa tra Allegri in panchina e Tare sul mercato, i tifosi rossoneri possono guardare con rinnovato ottimismo alla prossima stagione, sperando di rivedere un Milan protagonista sia in Italia che in Europa. La strada è ancora lunga, ma le prime indicazioni sono incoraggianti e il lavoro sulla difesa di ferro e sulla verticalità è già a buon punto.