Mercato Milan, Ballo-Toure in uscita: accordo vicinissimo con quel club

Calciomercato Milan, Ballo-Toure vicinissimo alla partenza: i rossoneri sono ad un passo dall’accordo col Werder Brema

Come riferito da Luca Bianchin, siamo agli sgoccioli dell’avventura di Ballo-Toure in rossonero. Il terzino è in uscita dal calciomercato Milan.

Furlani è ad un passo dall’accordo col Werder Brema per il trasferimento a titolo definitivo: nessuna stretta di mano ancora ma distanze che si sono notevolmente assottigliate.