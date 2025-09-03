Calciomercato Milan, non solo Bennacer: Tare prova a chiudere altre due cessioni

Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare sta provando a chiudere le ultime cessioni. Alcuni calciatori sono rimasti fuori rosa

Mentre le trattative per la possibile partenza di Ismaël Bennacer verso il Trabzonspor continuano, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta lavorando su altri due fronti cruciali per sfoltire la rosa e finanziare i prossimi acquisti. Oltre al centrocampista algerino, il dirigente rossonero ha messo sul mercato altri due giovani talenti: il francese Yacine Adli e l’olandese Silvano Vos. L’obiettivo del club è quello di definire in fretta le cessioni per avere maggiore liquidità e flessibilità nel mercato in entrata.

Adli, classe 2000, è arrivato a Milano con grandi aspettative, ma non è riuscito a conquistare un posto fisso da titolare. Conosciuto per la sua tecnica e la visione di gioco, il centrocampista transalpino ha trovato poco spazio nelle gerarchie dell’allenatore del Diavolo, complice anche la forte concorrenza nel reparto. La sua cessione, dunque, sembra essere un’opzione concreta per entrambe le parti, permettendo al giocatore di trovare continuità altrove e al Milan di monetizzare il suo cartellino.

Gli altri profili in uscita: tra giovani promesse e strategia di mercato

La situazione di Silvano Vos è leggermente diversa. Il giovane difensore, classe 2005, è considerato una promettente risorsa per il futuro, ma il club ritiene che un’esperienza in prestito o una cessione con diritto di recompra possano essere la soluzione ideale per il suo sviluppo. Vos, infatti, ha bisogno di giocare con continuità per maturare e mettere in mostra le sue qualità. La sua uscita permetterebbe al Milan di alleggerire il reparto e di monitorare la sua crescita in un altro contesto.

La strategia di Igli Tare è chiara: non solo rinforzare la squadra con innesti mirati, ma anche ottimizzare la rosa liberando i giocatori che non rientrano nei piani tecnici o che hanno bisogno di tempo per affermarsi. Le possibili partenze di Bennacer, Adli e Vos sono un segnale forte in questo senso. La dirigenza del club di Via Aldo Rossi è al lavoro per trovare la migliore sistemazione per i tre giocatori e per finalizzare le operazioni entro la fine della finestra di mercato.

In sintesi, il mercato dei rossoneri non si ferma agli acquisti, ma si concentra anche sulle cessioni strategiche per costruire un gruppo ancora più competitivo e sostenibile.