Loftus-Cheek Milan, patto con Allegri: bottino di gol nel mirino, il tecnico e l’inglese hanno una missione da portare a termine

Loftus-Cheek Milan, c’è il patto con Massimiliano Allegri: cifra di gol stabilita da qui al termine della stagione. A Lecce il primo

La missione di Ruben Loftus-Cheek è chiara: diventare il nuovo leader del centrocampo del Milan e, soprattutto, un goleador. Lo ha ribadito sin dalla sua prima apparizione il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, che ha subito individuato nel centrocampista inglese l’erede perfetto di Tijjani Reijnders. Un’eredità pesante, considerando il ruolo cruciale che l’olandese ha avuto nella passata stagione, ma che Loftus-Cheek è pronto ad affrontare.

A confermare l’importanza di questo obiettivo è arrivata anche la voce del neo-allenatore rossonero, Massimiliano Allegri. Il tecnico, noto per la sua attenzione ai dettagli e la sua capacità di valorizzare i giocatori, ha chiesto esplicitamente al duo di mezzali formato da Loftus-Cheek e Fofana un bottino di circa 15 gol complessivi. Un numero non indifferente, che sottolinea l’importanza di un centrocampo prolifico per la filosofia di gioco di Allegri. L’obiettivo è quello di non lasciare tutto il peso dell’attacco sulle spalle delle punte, ma di distribuire il pericolo offensivo su più fronti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, il tema è caldo e l’attenzione mediatica è tutta per il centrocampista britannico. Il titolo del quotidiano, “Loftus, la missione del gol. Allegri gli ha chiesto più incisività”, non lascia spazio a dubbi. L’ex Chelsea ha già messo a segno la sua prima rete in questa stagione, un segnale incoraggiante che dimostra come il lavoro svolto in preparazione estiva stia già dando i suoi frutti. Dopo soli due mesi sotto la guida di Allegri, Loftus-Cheek ha anche ritrovato la Nazionale inglese dopo ben sette anni di assenza, una dimostrazione tangibile del suo rinnovato stato di forma e della sua crescita esponenziale.

L’obiettivo primario per il giocatore è quello di tornare ai livelli della sua prima, memorabile stagione in rossonero, quando si dimostrò determinante e decisivo anche in zona gol. La sensazione è che le basi poste quest’estate siano estremamente positive. Il lavoro di Tare sul mercato e la filosofia di Allegri sembrano aver fornito a Loftus-Cheek il giusto terreno di crescita per esprimere appieno il suo enorme potenziale. I tifosi rossoneri si aspettano molto da lui e lui stesso sa di avere una responsabilità importante sulle spalle. L’incisività richiesta da Allegri non è solo una questione di numeri, ma di mentalità, di capacità di incidere costantemente sul match e di trasformarsi da semplice mediano in un pericolo costante per le difese avversarie.