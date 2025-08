Calciomercato Milan, Allegri non ha cambiato idea: saranno ceduti. Il club aspetta offerte

Calciomercato Milan – Il tecnico non ha cambiato idea su questi due giocatori! Si aspettano offerte

Il Milan non è solo attivo sul fronte acquisti, ma sta lavorando intensamente anche per sfoltire la propria rosa. Il mercato in uscita è un tassello fondamentale per equilibrare i bilanci e fare spazio a nuovi innesti. L’attenzione dei rossoneri si concentra in particolare su quei giocatori che non sono stati inclusi da Max Allegri, attuale tecnico dei lombardi, nella lista dei convocati per la tournée estiva. I nomi che spiccano in questa lista sono quelli di Ismaël Bennacer e Yacine Adli.

La Posizione di Bennacer: Resistenze all’Arabia

Ismaël Bennacer, centrocampista algerino noto per la sua aggressività, la capacità di interdire e la visione di gioco, è da tempo un elemento chiave nel centrocampo del Diavolo. Tuttavia, la sua mancata convocazione per la tournée segnala una chiara volontà del club di valutare la sua cessione. Nonostante ciò, l’algerino, a differenza di altri colleghi che hanno già abbracciato il calcio del Medio Oriente, non avrebbe ancora aperto con entusiasmo alla possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita. Questa sua reticenza potrebbe complicare le operazioni, costringendo il Milan a cercare soluzioni alternative o a negoziare con maggiore insistenza. Il valore del giocatore è alto e una sua partenza permetterebbe ai rossoneri di reinvestire cifre importanti.

Il Futuro di Adli: Tra Milan Futuro e Nuove Destinazioni

Discorso diverso, ma ugualmente indicativo, per Yacine Adli. Il giovane centrocampista francese, talentuoso e dotato di un’ottima tecnica individuale e visione di gioco, continua ad allenarsi con “Milan Futuro”, il gruppo dei giocatori non rientranti nei piani immediati della prima squadra. Questa situazione suggerisce una chiara intenzione del club di cederlo, a titolo definitivo o in prestito. Nonostante la sua qualità nel palleggio e la sua eleganza in campo, Adli non è riuscito a trovare continuità e spazio nel modulo di Allegri.

Su Adli si registra l’interesse di diverse squadre, sia in Italia che all’estero. Il Sassuolo, da sempre attento ai giovani talenti, si è fatto avanti, ma anche club sauditi e qatarioti avrebbero manifestato il loro interesse. La sua versatilità e il potenziale ancora inespresso lo rendono un profilo appetibile per diversi contesti. La dirigenza del Milan spera di piazzare Adli per liberare un posto in rosa e alleggerire il monte ingaggi, monetizzando un giocatore che non rientra nei piani tecnici.

Il mercato in uscita del Milan è quindi in piena ebollizione. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro di Bennacer e Adli e per capire come il club di via Aldo Rossi intenderà procedere per completare la sua opera di snellimento della rosa.