Calciomercato Milan, Carnevali a San Siro: discorsi su Berardi

Calciomercato Milan, Carnevali a San Siro in occasione del derby: discorsi sul futuro di Berardi

Inter Milan non solo il campo, ma anche il mercato. Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, era presente in Tribuna a San Siro ad assistere alla partita. L’occasione è stata buona anche per parlare dei suoi gioielli.

I rossoneri stanno cercando un esterno destro e il nome di Berardi è in cima alla lista di Maldini. Per l’azzurro potrebbe essere l’occasione di fare il salto in una big. Dall’altra sponda, invece, le idee sono tutte spostate su Scamacca, l’ariete neroverde pronto per avere la sua occasione. Timidi segnali anche per Frattesi, dove sul centrocampista è forte anche la concorrenza della Juventus. Lo scrive Tuttosport.