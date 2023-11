David-Milan, Cardinale chiaro con Furlani: per l’assalto serve quella condizione

David-Milan, il colpo dei rossoneri è possibile solo con i soldi derivanti dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale è stato chiaro con Giorgio Furlani in vista del calciomercato Milan di gennaio, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo Jonathan David del Lille.

L’assalto è sì possibile ma solo con i soldi derivanti dall’eventuale approdo agli ottavi di Champions League, obiettivo minimo posto dal club nella competizione dopo la semifinale dello scorso anno.