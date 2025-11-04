Calciomercato Milan, occhi puntati su Caprile del Cagliari: potrebbe arrivare in questo caso. Le ultimissime notizie

Il Milan ha avviato le complesse trattative per il rinnovo di Mike Maignan, ma il Direttore Sportivo Tare sta lavorando su un piano alternativo che guarda al futuro della porta rossonera. In questo scenario di incertezza, il nome di Elia Caprile è balzato in prima fila tra i giovani talenti monitorati.

Il portiere classe 2001, attualmente in forza al Cagliari, rappresenta uno dei profili italiani più interessanti per il post-Maignan. Le difficoltà nel trovare un accordo economico con l’entourage del francese hanno spinto la dirigenza del Milan ad ampliare la propria rete di osservazione, e Caprile risponde perfettamente ai criteri cercati: talento, prospettiva e conoscenza del campionato italiano.

Le sue recenti prestazioni con il Cagliari in Serie A non sono passate inosservate. Caprile è apprezzato per la sua reattività, la capacità di parata e la leadership che dimostra nonostante la giovane età.

L’idea del Milan di Massimiliano Allegri è quella di assicurarsi un potenziale erede di valore, evitando di ritrovarsi in una situazione di emergenza se le trattative con Maignan dovessero fallire definitivamente. Sebbene il club di Via Aldo Rossi stia ancora provando a convincere il francese a prolungare il proprio contratto, l’inserimento di Caprile nella lista dei possibili acquisti, assieme a Zion Suzuki e Noah Atubolu, testimonia la serietà con cui il Milan sta pianificando la successione in un ruolo chiave.

L’attenzione sul portiere del Cagliari è alta: per il Milan, Caprile potrebbe rappresentare una soluzione economicamente più sostenibile e, allo stesso tempo, un investimento strategico a lungo termine.