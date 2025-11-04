Connect with us

Calciomercato Milan, conferme importantissime dal Brasile! Tare in azione nonostante la concorrenza serrata.

Mercato Milan, il borsino dei prestiti: Bennacer assistman a Zagabria, Camarda entra per difendere. Un infortunio frena Chukwueze

Calciomercato Milan, aneddoto Pavlovic Tare! Il DS lo voleva già alla Lazio, decisione precisa sul serbo durante la scorsa estate

Mercato Milan, un club pronto a tornare alla carica per Pavlovic a gennaio: Allegri fa muro, idee chiare sul futuro del difensore serbo

Giovane Milan, importante aggiornamento sull'attaccante brasiliano: il Verona fissa il prezzo, i rossoneri prendono nota. Ultime

Calciomercato Milan, conferme importantissime dal Brasile! Tare in azione nonostante la concorrenza serrata. I dettagli

50 secondi ago

Tare

Calciomercato Milan, arrivano conferme importantissime dal Brasile: Tare su Giovane del Verona, concorrenza serrata di Inter e Napoli

Il calciomercato Milan dei giovani talenti brasiliani continua a scaldare l’asse Milano-Verona, e il Milan è in prima linea per assicurarsi un promettente attaccante. Secondo quanto riferisce UOL Esporte, l’attenzione dei club di vertice è tutta puntata su Giovane Santana do Nascimento, attualmente in forza al Verona.

Il giovane brasiliano, classe 2003, è finito nel mirino di diverse big del campionato italiano. Tra i club che stanno osservando «con attenzione Giovane», UOL Esporte cita esplicitamente Napoli, Inter e #Milan.

Calciomercato Milan, la strategia dei rossoneri e la valutazione del Verona

L’interesse del Milan è in linea con la strategia del club, guidato dal Direttore Sportivo Igli Tare, che mira a investire su giocatori con un alto potenziale di crescita e rivendibilità futura. Giovane Santana, mancino naturale e in grado di agire sia da prima che da seconda punta, si adatta perfettamente ai criteri rossoneri.

Tuttavia, il vero nodo della trattativa è la valutazione del cartellino. Il Verona ha fissato un prezzo chiaro per il suo talento: il club scaligero «chiede almeno 10 milioni di euro per il giocatore».

Questa cifra, sebbene inferiore ai 20 milioni circolati in precedenza, rende comunque Giovane un investimento significativo per il Milan. I rossoneri dovranno superare la forte concorrenza di Napoli e Inter, che pure monitorano con insistenza l’attaccante. La volontà del Milan di assicurarsi il brasiliano è chiara, ma la dirigenza dovrà agire con decisione per evitare che il duello si infiammi ulteriormente nelle prossime settimane di mercato.

