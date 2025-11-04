Calciomercato Milan, conferme importantissime dal Brasile! Tare in azione nonostante la concorrenza serrata. I dettagli

Calciomercato Milan, arrivano conferme importantissime dal Brasile: Tare su Giovane del Verona, concorrenza serrata di Inter e Napoli

Il calciomercato Milan dei giovani talenti brasiliani continua a scaldare l’asse Milano-Verona, e il Milan è in prima linea per assicurarsi un promettente attaccante. Secondo quanto riferisce UOL Esporte, l’attenzione dei club di vertice è tutta puntata su Giovane Santana do Nascimento, attualmente in forza al Verona.

Il giovane brasiliano, classe 2003, è finito nel mirino di diverse big del campionato italiano. Tra i club che stanno osservando «con attenzione Giovane», UOL Esporte cita esplicitamente Napoli, Inter e #Milan.

Calciomercato Milan, la strategia dei rossoneri e la valutazione del Verona

L’interesse del Milan è in linea con la strategia del club, guidato dal Direttore Sportivo Igli Tare, che mira a investire su giocatori con un alto potenziale di crescita e rivendibilità futura. Giovane Santana, mancino naturale e in grado di agire sia da prima che da seconda punta, si adatta perfettamente ai criteri rossoneri.

Tuttavia, il vero nodo della trattativa è la valutazione del cartellino. Il Verona ha fissato un prezzo chiaro per il suo talento: il club scaligero «chiede almeno 10 milioni di euro per il giocatore».

Questa cifra, sebbene inferiore ai 20 milioni circolati in precedenza, rende comunque Giovane un investimento significativo per il Milan. I rossoneri dovranno superare la forte concorrenza di Napoli e Inter, che pure monitorano con insistenza l’attaccante. La volontà del Milan di assicurarsi il brasiliano è chiara, ma la dirigenza dovrà agire con decisione per evitare che il duello si infiammi ulteriormente nelle prossime settimane di mercato.