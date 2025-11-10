Calciomercato Milan, Julian Brandt al centro di una bagarre internazionale: rossoneri in agguato per l’affare a parametro zero a giugno

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano a Julian Brandt a parametro zero in vista della prossima estate: c’è grande concorrenza

Il destino di Julian Brandt appare sempre più lontano dal Borussia Dortmund, innescando una vera e propria caccia all’uomo che vede coinvolti i club più facoltosi e determinati d’Europa. Il fantasista tedesco, il cui legame contrattuale scade nel giugno 2026, è emerso come uno degli obiettivi più desiderati per la prossima sessione di trasferimenti.

Calciomercato Milan, assalto da Premier e Bundesliga su Brandt

La Premier League sta manifestando un interesse particolarmente acceso per Brandt. Ben tre formazioni inglesi – Aston Villa, Newcastle e Everton – stanno seguendo la vicenda con massima attenzione, pronte a formulare proposte consistenti per ingaggiare il talento.

In Germania, anche il Bayer Leverkusen medita un clamoroso rientro del suo ex gioiello.

Il Milan vede l’affare: ribasso salariale del BVB

In Italia, il calciomercato Milan è un osservatore privilegiato. I rossoneri monitorano la situazione con grande interesse, identificando in Brandt un potenziale innesto di grande qualità e versatilità per il reparto di centrocampo o trequarti.

La criticità sorge a Dortmund: il Borussia è disposto a discutere il prolungamento, ma solo a condizione di un taglio sull’attuale stipendio del giocatore. Questa eventuale mossa potrebbe spingere Brandt a cercare nuovi lidi e costringere il Dortmund a considerare la sua cessione per evitare di perderlo gratuitamente in futuro.

Qualora il Borussia non dovesse soddisfare le pretese economiche del giocatore o fallisse l’accordo, il Milan potrebbe intervenire con decisione, sfruttando l’avvicinarsi della scadenza contrattuale per concretizzare un’operazione finanziariamente accessibile.