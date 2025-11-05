Calciomercato
Calciomercato Milan, svelati i costi ufficiali dell’annata 2024/2025: Fofana l’acquisto più caro. Tutti i dettagli del bilancio
Nella giornata odierna si è svolta l’assemblea degli azionisti del Milan, chiamata ad approvare il bilancio del Club per la stagione 2024/25, conclusa al 30 giugno 2025. Dai documenti visionati dalla redazione di Milannews24, sono emersi i costi ufficiali sostenuti dal calciomercato Milan per le due campagne acquisti, estiva e invernale.
Calciomercato Milan, campagna acquisti estiva 2024
L’estate 2024 ha visto una spesa significativa, con il centrocampo protagonista. L’acquisto più costoso è stato quello di Youssouf Fofana per 26.000.000€. Subito dopo, si posiziona il difensore Strahinja Pavlovic con un costo di 18.500.000€, a testimonianza della volontà di rinforzare la retroguardia.
- Youssouf Fofana: 26.000.000€
- Strahinja Pavlovic: 18.500.000€
- Alvaro Morata: 17.184.211€
- Emerson Royal: 16.015.000€
- Silvano Vos: 2.750.000€
- Tammy Abraham: 1.500.000€
Campagna acquisti invernale 2025
La sessione di gennaio è stata caratterizzata dal maxi-investimento su un attaccante. L’acquisto più oneroso dell’intera stagione è stato Santiago Gimenez per ben 30.200.000€. Importante anche l’arrivo di Warren Bondo e l’operazione in prestito per Joao Felix.
- Santiago Gimenez: 30.200.000€
- Warren Bondo: 10.526.316€
- Joao Felix: 2.923.000€
- Sottil: 750.000€
- Kyle Walker: titolo gratuito